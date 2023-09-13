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Средства ПВО перехватили 7 из 10 ракет, которыми ВСУ ударили по СРЗ в Севастополе

09:00 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ночью десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу (СРЗ) им. С. Орджоникидзе в Севастополе, семь из них были перехвачены средствами ПВО. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что большая часть ракет была перехвачена средствами ПВО. «Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем „Василий Быков“ уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — отметили в министерстве.

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