Путин и Ким Чен Ын ознакомились с ходом сборки ракеты-носителя «Ангара»
09:05 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный осмотрел монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара».
Экскурсию для лидеров провели вице-премьер — постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.
Этот комплекс состоит из двух частей: административно-производственной и сборочно-испытательной. Площадь сборочно-испытательной части составляет более 10 тыс. кв. метров. Рабочие места максимально автоматизированы — установлено более 140 современных систем технологического оборудования. Класс чистоты в сборочно-испытательной части монтажно-испытательного корпуса достигает 9-го уровня. За счет системы подпора воздуха из помещения вытесняется определенный процент загрязненных частиц воздуха, вытеснение проходит под большим давлением через вентиляционные решетки. Пол, а также все оборудование, которое используется при сборке и испытаниях составных частей ракет, являются антистатическими. Параллельно здесь могут собираться две ракеты. Сейчас одно из рабочих мест полностью модернизировано для сборки РН «Ангара».
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