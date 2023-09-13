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Силами ПВО сбит беспилотник в Тверской области

09:20 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат в Конаковском районе Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«13 сентября на территории Конаковского округа Тверской области силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотный аппарат. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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