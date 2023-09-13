КНДР произвела запуск баллистических ракет в сторону Японского моря

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР произвела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщило Министерство обороны Японии.

По его информации, ракеты пролетели порядка 350 и 650 км соответственно. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Информации о каком-либо ущербе из-за ракетного пуска Пхеньяна не поступало.