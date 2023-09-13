Токио командировал на Тайвань на постоянной основе сотрудника Министерства обороны Японии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Японии на постоянной основе направило своего сотрудника в представительство Общества японо-тайваньских обменов в городе Тайбэй, которое фактически выполняет функции посольства Токио на Тайване. Этот чиновник будет заниматься сбором информации и контактами с местными властями, сообщило информационное агентство Киодо.

Япония не имеет дипломатических отношений с Тайванем и официально считает его частью КНР. Однако представительство в Тайбэе укомплектовано сотрудниками японского МИД и других ведомств. До настоящего времени там также на постоянной основе работал находившийся в отставке экс-офицер Сил самообороны Японии, фактически выполнявший функции военного атташе. Теперь к нему с весны нынешнего года добавился гражданский сотрудник министерства обороны.