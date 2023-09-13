Власти США считают, что Нью-Йорк не справляется со 100 тыс. прибывшими мигрантами
10:05 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена считает, что власти города Нью-Йорка не справляются с масштабным миграционным кризисом. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.
По его данным, министерство внутренних дел в августе направило «группу для оценки» ситуации в городе, в который за последнее время прибыло 100 тыс. мигрантов. Итоговая оценка не была опубликована, но по словам чиновника, у городских властей нет стратегии по решению миграционного вопроса.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс согласен, что городу трудно справляться с тысячами мигрантов, «спящих на улицах или в приютах». «Я не вижу конца этому. Эта проблема разрушит Нью-Йорк», — считает мэр.
В октябре прошлого года мэр Нью-Йорка объявил о введении в городе режима ЧС из-за большого потока прибывающих в город нелегальных мигрантов. По словам Адамса, система приютов для бездомных в городе была загружена на 100%. При этом ежедневно из южных штатов в мегаполис приезжают 5-6 автобусов с нелегальными мигрантами без какого-либо согласования или уведомления.
В 2022 году власти Техаса, Аризоны и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.
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