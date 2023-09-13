0
0
57
НОВОСТИ

Власти США считают, что Нью-Йорк не справляется со 100 тыс. прибывшими мигрантами

10:05 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена считает, что власти города Нью-Йорка не справляются с масштабным миграционным кризисом. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

По его данным, министерство внутренних дел в августе направило «группу для оценки» ситуации в городе, в который за последнее время прибыло 100 тыс. мигрантов. Итоговая оценка не была опубликована, но по словам чиновника, у городских властей нет стратегии по решению миграционного вопроса.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс согласен, что городу трудно справляться с тысячами мигрантов, «спящих на улицах или в приютах». «Я не вижу конца этому. Эта проблема разрушит Нью-Йорк», — считает мэр.

В октябре прошлого года мэр Нью-Йорка объявил о введении в городе режима ЧС из-за большого потока прибывающих в город нелегальных мигрантов. По словам Адамса, система приютов для бездомных в городе была загружена на 100%. При этом ежедневно из южных штатов в мегаполис приезжают 5-6 автобусов с нелегальными мигрантами без какого-либо согласования или уведомления.

В 2022 году власти Техаса, Аризоны и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:21 13.09.2023
Сбер будет помогать внедрять инициативы БРИКС в области устойчивого развития
0
3
10:20 13.09.2023
В Великобритании местные жители потребовали закрытия полигона, на котором тренируют украинских военных
0
14
10:12 13.09.2023
Сбер увеличил кредитный портфель в юанях в тысячу раз с начала 2022 года
0
26
10:00 13.09.2023
Токио командировал на Тайвань на постоянной основе сотрудника Министерства обороны Японии
0
63
09:32 13.09.2023
КНДР произвела запуск баллистических ракет в сторону Японского моря
0
132
09:20 13.09.2023
Силами ПВО сбит беспилотник в Тверской области
0
142
09:05 13.09.2023
Путин и Ким Чен Ын ознакомились с ходом сборки ракеты-носителя «Ангара»
0
164
09:00 13.09.2023
Средства ПВО перехватили 7 из 10 ракет, которыми ВСУ ударили по СРЗ в Севастополе
0
198
08:30 13.09.2023
В результате ракетной атаки Киева на Севастополь пострадали 24 человека
0
235
08:25 13.09.2023
Министр ВВС США утверждает, что КНР наращивает армию и призывает готовится к войне
0
348

Возврат к списку