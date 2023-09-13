В Великобритании местные жители потребовали закрытия полигона, на котором тренируют украинских военных
10:20 13.09.2023 Источник: Газета.Ru
Жители британского города Лидд пожаловались на громкий шум с военного полигона, на котором тренируются украинские военнослужащие. Об этом сообщается в статье газеты Times.
Горожане обратились в муниципальный совет, требуя принять меры из-за взрывов и дыма с полигона Lydd Ranges, где обучаются солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местные жители хотят закрытия этого полигона, так как из-за взрывов их дома вибрируют и в них дребезжат стекла.
Британское министерство обороны согласилось на треть сократить военные учения на полигоне. Начальник военной базы заявил, что армия хочет хорошие отношения с жителями города. Газета.Ru
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