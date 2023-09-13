Россия совершает разворот на восток не только политически, но и экономически — эксперт КНР
10:32 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская Федерация совершает разворот в сторону государств Восточной Азии и глобального Юга не только в области политики, но и в экономической сфере. Об этом заявил сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун, слова которого приводит газета Global Times.
«Россия совершает разворот в восточном и южном направлении не только в области политики и дипломатии, но и экономически», — сказал он, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. По словам эксперта, об указанной тенденции свидетельствует активизация контактов РФ с Китаем, Индией и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Как полагает Чжан Хун, разъединение между Россией и Западом носит долгосрочный характер. Он отметил, что это «великолепная благоприятная возможность для китайских компаний».
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