Сбер увеличил кредитный портфель в юанях в тысячу раз с начала 2022 года
10:12 13.09.2023
Разворот российского бизнеса на Восток уже произошел, в частности, Сбер увеличил кредитный портфель в юанях почти в тысячу раз, депозитов – в 130 раз. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» на полях Восточного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
«Давайте посмотрим хотя бы на товарооборот России и Китая. 190 млрд долл. было за прошлый год, а только за первое полугодие 2023 года показатель уже достиг 70% от результатов прошлого. Второе: доля юаня в российском экспорте выросла до 25%, в импорте – до 34%, – обратил внимание Александр Ведяхин. – Юань уже потеснил доллар и евро и вышел на второе место после рубля во внешнеторговых расчетах».
Сбер видит активное развитие китайских брендов на российском рынке, добавил он. «Видим, что у нас кредитный портфель в юанях с начала 2022 года вырос почти в тысячу раз, депозитов – в 130 раз, конверсионные операции по паре юань/рубль с начала года приблизились к внушительной цифре в 1 трлн руб., – сообщил Александр Ведяхин. – Мы посмотрели, что в клиентской базе Сбера в России около 7,5 тыс. компаний с китайским участием. А пайплайн инвестпроектов с китайским капиталом в России, по нашим оценкам, составляет 2 трлн руб.».
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