Сбер будет помогать внедрять инициативы БРИКС в области устойчивого развития
10:21 13.09.2023
Сбер будет помогать внедрять инициативы БРИКС в области устойчивого развития. Об этом сообщил в интервью «Ленте.ру» на полях Восточного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
«Мы договорились, что в рамках БРИКС нужно формировать площадку для обмена мнениями по решению этих проблем – Центр экспертизы в области устойчивого развития и климата стран БРИКС, а также единый реестр климатических проектов БРИКС. Другими важными инициативами в этой сфере могло бы стать создание Рейтингового агентства, единого фонда СleanTech – чистых технологий, чтобы мы учились друг у друга и могли инвестировать в них вместе», – отметил Александр Ведяхин.
По его словам, большой потенциал есть у единого рынка «зеленых сертификатов». «Буквально на днях мы представили собственную, первую в России систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии. Она позволяет эмитировать как раз такие сертификаты, подтверждающие происхождение энергии из возобновляемых источников. Сбер уже провел тестовое погашение «зеленых сертификатов», выпущенных в этой системе», – рассказал Александр Ведяхин.
«В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС и продвигать эти инициативы, а мы как Сбер надеемся быть центром компетенций по ним и помогать внедрять их в жизнь», – добавил он.
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