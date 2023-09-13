КНДР поддерживает все решения Путина и правительства РФ — Ким Чен Ын

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР всегда поддерживала и поддерживает все решения президента России Владимира Путина и правительства РФ. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с российским президентом.

«Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, а также решения правительства России», — сказал он.