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НОВОСТИ

КНДР поддерживает все решения Путина и правительства РФ — Ким Чен Ын

11:00 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР всегда поддерживала и поддерживает все решения президента России Владимира Путина и правительства РФ. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с российским президентом.

«Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, а также решения правительства России», — сказал он.

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