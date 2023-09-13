Чехия не будет экстрадировать на Украину уклонистов от службы в ВСУ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия не будет выдавать Украине находящихся на ее территории граждан этой страны, уклоняющихся от службы в ВСУ. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

«Чехия не будет осуществлять экстрадицию на Украину [находящихся на ее территории] мужчин [граждан этой страны], уклоняющихся от службы в ВСУ», — отмечается в сообщении. Такой подход, как пояснил портал, связан с проистекающей из закрепленной в международных соглашениях обязанности для республики исключить высылку европейскими государствами иностранных граждан за уклонение от военной службы, дезертирство из армии или неподчинение приказам командования.