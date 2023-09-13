Эстония запрещает въезд машин с регистрацией в РФ с 13 сентября

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония запрещает въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию с 10 часов утра (совпадает с мск) 13 сентября из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR со ссылкой на заявление министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса.

«Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций», — отметил глава МВД прибалтийского государства.