Киев должен разъяснить высказывание Подоляка о «слабом потенциале» Китая и Индии — МИД КНР

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти должны разъяснить высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Я не имею представления о бэкграунде данного заявления, — сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, которая спросила, как может Пекин прокомментировать подобное высказывание Подоляка. — Он должен дать разъяснение и объясниться».