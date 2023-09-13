Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына
12:00 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин дает официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына, с которым ранее провел переговоры на космодроме Восточный.
Во время предыдущего саммита в апреле 2019 года во Владивостоке в честь Ким Чен Ына также был устроен прием. Тогда гостей угощали дальневосточными деликатесами и традиционными блюдами русской кухни. Так, в меню входили борщ, салат из краба, пельмени из оленины, треска и хабаровская говядина.
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