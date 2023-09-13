Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин дает официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына, с которым ранее провел переговоры на космодроме Восточный.

Во время предыдущего саммита в апреле 2019 года во Владивостоке в честь Ким Чен Ына также был устроен прием. Тогда гостей угощали дальневосточными деликатесами и традиционными блюдами русской кухни. Так, в меню входили борщ, салат из краба, пельмени из оленины, треска и хабаровская говядина.