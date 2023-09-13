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НОВОСТИ

Бюджет на охрану лесов от огня на 2024–2025 гг. будет увеличен — Рослесхоз

12:05 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджет на борьбу с природными пожарами и лесоустройство на 2024–2025 гг. будет увеличен, уже есть договоренности с Минфином РФ. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников, выступая на форуме «Леса России».

«Мы достигли договоренности с Минфином, что на лесные пожары и на лесоустройство деньги будут увеличены на 2024–2025 гг. На лесные пожары не так сильно, как хотелось бы, а для лесоустройства на 2024 год деньги уже другие заложены, на 2025 и 2026 предварительно суммы также согласовали», — отметил Советников.

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