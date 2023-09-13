Более трети россиян столкнулись с дискриминацией на работе - опрос

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: 37% россиян столкнулись с дискриминацией на работе. По мнению респондентов, работодатели предвзято относятся к возрасту, семейному положению и полу. Результаты исследования сервис «Зарплаты.ру» предоставил радиостанции «Говорит Москва».

Респонденты рассказали, что сталкивались с дискриминацией по следующим признакам: возраст (56%), семейное положение (32%), пол (27%), ограничения по здоровью (21%), внешность (18%), социальное положение (17%), национальность (13%), политические убеждения (7%), религиозные убеждения (5%), сексуальная ориентация (3%).

С дискриминацией по полу чаще всего сталкиваются в таких отраслях, как строительство, промышленность, энергетика и ИТ.

Касаемо семейного положения, рассказали опрошенные, особенно распространена дискриминация из-за детей (52%) и беременности (17%). Также у респондентов были проблемы из-за отсутствия детей (11%) или супруга (10%) — эти претензии преимущественно характерны для промышленности, автобизнеса и строительства. Кроме того, работодателей иногда не устраивает, что женщина состоит в браке (8%), а также грядущее замужество/женитьба (2%).

Касаемо внешнего вида, респонденты подверглись дискриминации из-за облика в целом (48%), лишнего веса (32%), неформальной одежды (13%), татуировок (4%), пирсинга (2%), яркого цвета волос (1%). Большинство из них отметили, что с такими видами предвзятого отношения зачастую сталкиваются в финансовом секторе, розничной торговле, образовании и ресторанном бизнесе.

В опросе приняли участие 2300 россиян из всех округов РФ в возрасте 25-55 лет.