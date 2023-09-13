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НОВОСТИ

Отношения с РФ являются сейчас главным приоритетом для КНДР — Ким Чен Ын

12:32 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын считает, что развитие отношений с Москвой сейчас является главным приоритетом для Пхеньяна, и встреча с президентом Владимиром Путиным должна поднять их на новый уровень. Об этом он заявил перед началом переговоров с российским лидером.

«Сейчас для нашей страны первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией», — сказал он. Ким Чен Ын также выразил уверенность в том, что его переговоры с Путиным помогут «поднять отношения на новый уровень». Лидер КНДР также поделился впечатлениями от посещения России. «Мы с первого момента вступления на территорию России смогли почувствовать искренность российских друзей», — отметил он, выразив благодарность Путину и всему народу РФ от имени КНДР.

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