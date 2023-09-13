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Большинство регионов не используют вытрезвители для борьбы с преступностью — Колокольцев

13:00 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений заявил, что большинство регионов страны не используют систему вытрезвителей для борьбы с преступностью, призвав не оставлять данную проблему без внимания.

«В настоящее время учреждения открыты в 26 субъектах Российской Федерации. Практически во всех регионах, где они есть, прослеживается динамика сокращения количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Однако в большинстве субъектов эти возможности, к сожалению, не используются», — процитировали его в пресс-центре ведомства.

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