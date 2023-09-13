Еврокомиссия начнет подготовку к расширению ЕС — фон дер Ляйен
13:20 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) начнет подготовительную работу по анализу действующих в ЕС документов и институтов для их адаптации к расширению состава сообщества. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Ее речь транслировала аудиовизуальная служба ЕК.
Фон дер Ляйен подчеркнула готовность сообщества идти на изменение своих конвенций и договоров в случае расширения. При этом она добавила, что ЕС «не может ждать изменений договоров» и уже сейчас должен делать шаги в сторону расширения состава сообщества. «Евросоюз, готовый к расширению, может стать реальностью быстрее, [чем кажется]», — заявила она. По ее словам, ЕК «начнет предварительную работу» по анализу действующих документов и институтов, чтобы определить, какие сферы сообщества «требуют адаптации» в преддверии расширения.
«Нам нужно подумать о том, как наши институты будут работать, включая Европарламент и Еврокомиссию. Нам нужно обсудить будущее нашего бюджета с точки зрения того, какие проекты он финансирует, каким образом финансирует и откуда он берет средства. И нам нужно понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности в мире, где сдерживание имеет большее значение, чем когда-либо. Мы должны ответить на эти вопросы сегодня, если мы хотим быть готовы к завтрашнему дню», — заключила фон дер Ляйен.
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