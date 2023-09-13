В Баку сообщили об интенсивном обстреле позиций армии Азербайджана в Карабахе
13:32 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Азербайджана заявило об интенсивном обстреле позиций армии республики в Карабахе.
«13 сентября около 12:20 (11:20 мск — прим. ТАСС) незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу боевые позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении», — говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, подразделениями Вооруженных сил Азербайджана «были приняты необходимые меры».
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