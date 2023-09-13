В Севастополе при ракетной атаке ВСУ повреждены 8 домов, 7 из них — многоквартирные
14:00 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь домов повреждены в Севастополе в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины, семь из них — многоквартирные, в частности, повреждены окна и кровли. Об этом на аппаратном заседании правительства заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Севастополя Евгений Горлов.
«Провели обход: у нас [повреждены] 8 домов, из них 7 — многоквартирные жилые дома, 1 — частный (порядка 300 кв. м.), порядка 60 окон, 4 кровли повреждены», — сказал Горлов.
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