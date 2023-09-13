Пожар на территории Севморзавода, начавшийся после ракетной атаки, потушен — губернатор
14:12 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар на территории Севморзавода, который начался после ракетной атаки в Севастополь, оперативно потушен благодаря действиям МЧС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в правительстве города.
«Хотел бы поблагодарить сотрудников МЧС, очень оперативно пожар был фактически потушен, ликвидирован», — сказал Развожаев.
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