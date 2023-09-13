0
0
59
НОВОСТИ

Пожар на территории Севморзавода, начавшийся после ракетной атаки, потушен — губернатор

14:12 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар на территории Севморзавода, который начался после ракетной атаки в Севастополь, оперативно потушен благодаря действиям МЧС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в правительстве города.

«Хотел бы поблагодарить сотрудников МЧС, очень оперативно пожар был фактически потушен, ликвидирован», — сказал Развожаев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 13.09.2023
Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре, сообщил Путин
0
56
14:00 13.09.2023
В Севастополе при ракетной атаке ВСУ повреждены 8 домов, 7 из них — многоквартирные
0
116
13:36 13.09.2023
Собянин: В Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и «Музеон»
0
144
13:32 13.09.2023
В Баку сообщили об интенсивном обстреле позиций армии Азербайджана в Карабахе
0
169
13:25 13.09.2023
Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы №1
0
163
13:20 13.09.2023
Еврокомиссия начнет подготовку к расширению ЕС — фон дер Ляйен
0
176
13:05 13.09.2023
Ким Чен Ын заявил, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла»
0
199
13:00 13.09.2023
Большинство регионов не используют вытрезвители для борьбы с преступностью — Колокольцев
0
196
12:32 13.09.2023
Отношения с РФ являются сейчас главным приоритетом для КНДР — Ким Чен Ын
0
243
12:20 13.09.2023
Более трети россиян столкнулись с дискриминацией на работе - опрос
0
257

Возврат к списку