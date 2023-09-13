Эстония остановила пропуск автомобилей с российскими номерами
15:00 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эстонская сторона фактически перестала пропускать автомобили с российскими номерами в страну с 10:30 мск 13 сентября, сотрудники российской таможни начали разъяснять прибывающим на границу с Эстонией гражданам новые правила въезда в соседнюю страну в части запрета на провоз широкого круга личных вещей — от телефонов до автомобилей. Запрещаемые ко ввозу в ЕС товары будут описываться таможенниками, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
«13 сентября с 10:30 [мск] Эстония перестала пропускать в страны Евросоюза россиян на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России. Сотрудники таможни разъясняют гражданам России, прибывшим на таможенный пост МАПП „Ивангород“ для проезда в страны Евросоюза о том, что российским гражданам, пересекающим границу ЕС, нельзя с собой провозить личные вещи, перечисленные в 21 пакете санкций. На запрещаемые к ввозу в ЕС товары сотрудниками таможни будут составляться описи с целью идентификации товаров при въезде в РФ», — рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что под запрет ко ввозу по обновленным правилам попадают мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметика, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, фотокамеры и другие предметы.
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