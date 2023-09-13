Кадыров назвал сдачу в плен единственно верным решением для ВСУ на кременском направлении
15:12 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен под гарантии безопасности единственно правильным решением для ВСУ на кременском направлении, где противник несет большие потери от российских дронов-камикадзе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Ситуация складывается таким образом, что враг уже не знает, где прятаться. Обилие убитых и раненых после каждого нашего налета существенно деморализует противника. Единственно правильным решением на этом фоне для него остается сдача в плен. Для таковых мы гарантируем полную безопасность», — написал глава Чечни.
По его словам, спецназ «Ахмат» в настоящее время планомерно зачищает Серебряное лесничество в кременском направлении от противника. «Дроны-камикадзе продолжают оставаться главными помощниками в нейтрализации противника в труднодоступных укрытиях», — добавил Кадыров.
НОВОСТИ
- 16:32 13.09.2023
- Дочь короля Норвегии выйдет замуж за американского шамана
- 16:14 13.09.2023
- В Сбере назвали самые популярные имена среди программистов
- 16:12 13.09.2023
- Власти Днепра не нашли оснований для лишения Брежнева звания почетного гражданина
- 16:00 13.09.2023
- Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить
- 15:32 13.09.2023
- В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
- 15:24 13.09.2023
- Ростех получил евразийский патент на технологию производства иммуноглобулина для лечения COVID-19
- 15:00 13.09.2023
- Эстония остановила пропуск автомобилей с российскими номерами
- 14:32 13.09.2023
- Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре, сообщил Путин
- 14:12 13.09.2023
- Пожар на территории Севморзавода, начавшийся после ракетной атаки, потушен — губернатор
- 14:00 13.09.2023
- В Севастополе при ракетной атаке ВСУ повреждены 8 домов, 7 из них — многоквартирные
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать