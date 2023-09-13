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Кадыров назвал сдачу в плен единственно верным решением для ВСУ на кременском направлении

15:12 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен под гарантии безопасности единственно правильным решением для ВСУ на кременском направлении, где противник несет большие потери от российских дронов-камикадзе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Ситуация складывается таким образом, что враг уже не знает, где прятаться. Обилие убитых и раненых после каждого нашего налета существенно деморализует противника. Единственно правильным решением на этом фоне для него остается сдача в плен. Для таковых мы гарантируем полную безопасность», — написал глава Чечни.

По его словам, спецназ «Ахмат» в настоящее время планомерно зачищает Серебряное лесничество в кременском направлении от противника. «Дроны-камикадзе продолжают оставаться главными помощниками в нейтрализации противника в труднодоступных укрытиях», — добавил Кадыров.

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