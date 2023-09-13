В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
15:32 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-премьер Словакии Игор Матович и бывший министр внутренних дел республики, социал-демократ Роберт Калиняк подрались перед дворцом словацкого правительства в центре Братиславы. Инцидент политиков был снят на видео и выложен в интернет новостным порталом pravda.sk.
Конфликт между Матовичем и Калиняком произошел в ходе пресс-конференции по вопросам миграции, которую проводила оппозиционная партия «Направление — социальная-демократия» перед дворцом правительства. Экс-премьер, возглавляющий правоконсервативную партию «Обычные люди и независимые личности», подъехал к месту ее проведения на вездеходе, на котором были уставлены репродукторы. Он включил их на полную громкость, перебивая выступления участников встречи с журналистами, и начал резко критиковать социал-демократов, выражаясь нелицеприятно, главным образом, по адресу бывшего главы МВД.
Калиняк с несколькими своими сторонниками поспешил к вездеходу и после того, как находившийся за рулем Матович открыл дверь, попытался отобрать у него микрофон. Тот сопротивлялся и получил удар в лицо. Экс-премьер не оставил это без ответа и ударил ногой в грудь бывшего министра. Потасовку политиков удалось прекратить лишь поспешившему к месту инцидента полицейскому, после чего Матович уехал оттуда.
Инцидент между политиками произошел незадолго до намеченных на 30 сентября досрочных выборов в Национальный совет (парламент) Словакии. Согласно опросам населения, наибольшие шансы на победу в них имеет партия «Направление — социальная-демократия».
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