Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить
16:00 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
У России нет других вариантов, кроме как победить в СВО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«У нас нет других вариантов», — ответил он на вопрос ведущего телеканала «Россия-1», победит ли РФ.
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