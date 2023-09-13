Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У России нет других вариантов, кроме как победить в СВО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«У нас нет других вариантов», — ответил он на вопрос ведущего телеканала «Россия-1», победит ли РФ.