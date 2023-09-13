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Власти Днепра не нашли оснований для лишения Брежнева звания почетного гражданина

16:12 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Днепра (ранее — Днепропетровск) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщается в телеграм-канале «Деколонизация. Украина».

В решении горсовета указано, что основанием для лишения кого-либо звания почетного гражданина города является личное обращение гражданина либо вступление в силу обвинительного приговора в отношении гражданина.

«Поскольку Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики был принят 9 апреля 2015 года, основания для лишения его звания нет», — поясняется в документе за подписью мэра города Бориса Филатова.

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