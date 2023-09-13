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Дочь короля Норвегии выйдет замуж за американского шамана

16:32 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принцесса Марта Луиза, старшая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони, и ее жених, афроамериканец Дурек Верретт, называющим себя «потомственным шаманом», планируют связать себя узами брака в конце августа будущего года. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление пары.

По информации агентства, бракосочетание состоится 31 августа 2024 года в норвежской деревне Гейрангер на берегу одноименного фьорда, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что королевская чета и кронпринц Норвегии Хокон, брат Марты Луизы, поздравили будущих супругов и заявили, что будут «рады приветствовать Дурека Веррета в своей семье».

Ранее сообщалось, что Марта Луиза отказалась от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за помолвки с Верреттом. После свадьбы Верретт станет членом королевской семьи, но не получит титул.

Норвежская принцесса сообщила о помолвке с Верреттом 7 июня 2022 года, что вызвало волну негодования в обществе. 47-летний гражданин США Верретт называет себя «потомственным шаманом из династии предсказателей и целителей», специализируется на нетрадиционной медицине и, по его собственным словам, «общается с духами». Он работает со многими голливудскими звездами, такими как актрисы Гвинет Пэлтроу, Нина Добрев, Сэльма Блэр, Бонни Райт и актер Антонио Бандерас.

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