В Сбере назвали самые популярные имена среди программистов

16:14

Сегодня в России празднуется День программиста. По случаю этого события Сбер провел исследование по теме профиля современных ИТ-специалистов, которые работают в банке. На сегодняшний день в Сбере работает более 40 тыс. «цифровых людей».

По данным аналитиков HR-платформы «Пульс», профессия разработчика пока еще остается «мужской»: 75% ИТ-специалистов – мужчины и лишь четверть – девушки.

Средний возраст разработчика в Сбере – 35 лет, а стаж работы в компании составляет пять лет. Это говорит о том, что для отечественных программистов банк является привлекательным работодателем.

Самые популярные имена программистов Сбера – Александр, Дмитрий, Сергей, Алексей и Андрей. На них приходится 26% от общего числа ИТ-специалистов. Среди девушек наиболее распространенные имена – Екатерина, Анна, Елена, Ольга, Анастасия (30% от общего числа сотрудниц блока «Технологии»). Самому молодому айтишнику Сбера предсказуемо 18 лет, а самому возрастному – 87.

Наибольшее число разработчиков Сбера заканчивали столичные вузы: МГТУ им Н.Э. Баумана, МАИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МИФИ (вузы ранжированы в порядке убывания численности выпускников).