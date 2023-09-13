0
0
117
НОВОСТИ

Киев применил британские ракеты Storm Shadow при атаке на завод в Севастополе — Sky News

17:00 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские крылатые ракеты Storm Shadow использовались Украиной при атаке на судоремонтный завод (СРЗ) им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на западных и украинских чиновников.

«Это были Storm Shadow», — сказал один из источников телеканала.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 13.09.2023
Римский статут МУС будет ратифицирован в полном объеме, процесс не связан с РФ — Пашинян
0
47
17:12 13.09.2023
Украинцы потеснили сирийцев в списке главных перевозчиков нелегальных мигрантов в ФРГ
0
118
16:32 13.09.2023
Дочь короля Норвегии выйдет замуж за американского шамана
0
189
16:14 13.09.2023
В Сбере назвали самые популярные имена среди программистов
0
218
16:12 13.09.2023
Власти Днепра не нашли оснований для лишения Брежнева звания почетного гражданина
0
195
16:00 13.09.2023
Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить
0
238
15:32 13.09.2023
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
0
286
15:24 13.09.2023
Ростех получил евразийский патент на технологию производства иммуноглобулина для лечения COVID-19
0
212
15:12 13.09.2023
Кадыров назвал сдачу в плен единственно верным решением для ВСУ на кременском направлении
0
244
15:00 13.09.2023
Эстония остановила пропуск автомобилей с российскими номерами
0
260

Возврат к списку