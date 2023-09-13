Киев применил британские ракеты Storm Shadow при атаке на завод в Севастополе — Sky News
17:00 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские крылатые ракеты Storm Shadow использовались Украиной при атаке на судоремонтный завод (СРЗ) им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на западных и украинских чиновников.
«Это были Storm Shadow», — сказал один из источников телеканала.
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