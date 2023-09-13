Украинцы потеснили сирийцев в списке главных перевозчиков нелегальных мигрантов в ФРГ
17:12 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане Украины потеснили сирийцев в списке основных перевозчиков нелегальных мигрантов в Германии, деятельность которых была пресечена в этом году. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на заявление правоохранительных органов республики.
«Граждане Украины составляют наибольшую долю выявленных контрабандистов в 2023 году, потеснив сирийцев с первого места», — заявил представитель Федеральной полиции Марсель Претцш. Он отметил, что граждане Сирии были основными перевозчиками мигрантов в 2022 и 2021 году.
По данным отделения полиции федеральной земли Саксония, в первой половине 2023 года ее сотрудники задержали на границе с Чехией 37 украинских, 24 чешских и 18 узбекских контрабандистов, на границе с Польшей — 29 украинских, 19 сирийских и 11 белорусских перевозчиков мигрантов.
НОВОСТИ
- 17:40 13.09.2023
- Римский статут МУС будет ратифицирован в полном объеме, процесс не связан с РФ — Пашинян
- 17:00 13.09.2023
- Киев применил британские ракеты Storm Shadow при атаке на завод в Севастополе — Sky News
- 16:32 13.09.2023
- Дочь короля Норвегии выйдет замуж за американского шамана
- 16:14 13.09.2023
- В Сбере назвали самые популярные имена среди программистов
- 16:12 13.09.2023
- Власти Днепра не нашли оснований для лишения Брежнева звания почетного гражданина
- 16:00 13.09.2023
- Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить
- 15:32 13.09.2023
- В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
- 15:24 13.09.2023
- Ростех получил евразийский патент на технологию производства иммуноглобулина для лечения COVID-19
- 15:12 13.09.2023
- Кадыров назвал сдачу в плен единственно верным решением для ВСУ на кременском направлении
- 15:00 13.09.2023
- Эстония остановила пропуск автомобилей с российскими номерами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать