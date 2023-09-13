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Украинцы потеснили сирийцев в списке главных перевозчиков нелегальных мигрантов в ФРГ

17:12 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Украины потеснили сирийцев в списке основных перевозчиков нелегальных мигрантов в Германии, деятельность которых была пресечена в этом году. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на заявление правоохранительных органов республики.

«Граждане Украины составляют наибольшую долю выявленных контрабандистов в 2023 году, потеснив сирийцев с первого места», — заявил представитель Федеральной полиции Марсель Претцш. Он отметил, что граждане Сирии были основными перевозчиками мигрантов в 2022 и 2021 году.

По данным отделения полиции федеральной земли Саксония, в первой половине 2023 года ее сотрудники задержали на границе с Чехией 37 украинских, 24 чешских и 18 узбекских контрабандистов, на границе с Польшей — 29 украинских, 19 сирийских и 11 белорусских перевозчиков мигрантов.

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