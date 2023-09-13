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Римский статут МУС будет ратифицирован в полном объеме, процесс не связан с РФ — Пашинян

17:40 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Армении полны решимости ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в полном объеме, данный процесс не связан с Россией. Об этом на правительственном часе в парламенте заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

«Правительство направило Римский статут в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объеме. Это не направлено против России, а связано с вопросами нашей безопасности», — отметил он.

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