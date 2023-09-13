Украина не хочет проводить «абы-какие» выборы – вице-спикер Рады
19:10 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как известно, западные страны настаивают на проведении выборов на Украине в установленные сроки, в то время как президент Владимир Зеленский и его команда хотят этого избежать. Из-за такого разногласия украинским властям уже не раз приходилось менять свои заявления по данному вопросу. «Я бы предложил нашим западным партнерам данный дискурс меньше выводить в публичное поле. <…> Давайте считаться с нашими обстоятельствами, мы же не хотим провести абы какие выборы», — сказал Корниенко в эфире телеканала «Рада». По его словам, выборы невозможно провести в условиях боевых действий.
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