Блинкен рассказал, во что США хотят превратить «Большую семерку» и как взаимодействовать с Европой
19:10 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы трансформируем G7 в руководящий комитет наиболее развитых демократий мира, используя свои политические и экономические мускулы, чтобы не только решать вопросы, касающиеся нашего населения, но и предлагать странам вне G7 более эффективные способы работы на благо своих народов», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, по его словам, США хотят вывести на новый уровень отношения с ЕС. «Мы повысили уровень амбиций в своих отношениях с Европейским союзом. На нас приходится 40% мировой экономики. Мы используем эту мощь, чтобы создавать свое технологическое и экономическое будущее, отражающее наши общие демократические ценности», — сказал Блинкен.
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