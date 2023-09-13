Блинкен рассказал, во что США хотят превратить «Большую семерку» и как взаимодействовать с Европой

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты стремятся превратить Группу семи (G7) в мировой «руководящий комитет», пытающийся заниматься в том числе решением вопросов, которые, по сути, не касаются коллективного Запада. Это признал госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

«Мы трансформируем G7 в руководящий комитет наиболее развитых демократий мира, используя свои политические и экономические мускулы, чтобы не только решать вопросы, касающиеся нашего населения, но и предлагать странам вне G7 более эффективные способы работы на благо своих народов», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по его словам, США хотят вывести на новый уровень отношения с ЕС. «Мы повысили уровень амбиций в своих отношениях с Европейским союзом. На нас приходится 40% мировой экономики. Мы используем эту мощь, чтобы создавать свое технологическое и экономическое будущее, отражающее наши общие демократические ценности», — сказал Блинкен.