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НОВОСТИ

По мнению Генсека ООН, штаб-квартира организации останется в Нью-Йорке

19:30 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что перенос штаб-квартиры из Нью-Йорка в другой город невозможен.

«Расположение штаб-квартиры в Нью-Йорке было одобрено странами-членами в Сан-Франциско (на конференции в 1945 году — прим. ТАСС), не думаю, что есть какая-то вероятность изменения Устава ООН по данному вопросу», — сказал он на вопрос журналиста, который отметил, что перенос квартиры из одного из самых дорогих для жизни мегаполисов мира мог бы помочь сэкономить миллионы долларов и направить их на помощь нуждающимся.

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