В Бразилии заговорили о возможном отказе участвовать в Международном уголовном суде
20:20 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему, вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого. <…> Это предполагает, что в определенный момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению, поскольку отсутствует равноправие в том, что касается применения этого инструмента в разных странах», — цитирует его портал G1 («Же-1»).
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