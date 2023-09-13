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В Бразилии заговорили о возможном отказе участвовать в Международном уголовном суде

20:20 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразилия может пересмотреть свое решение об участии в Международном уголовном суде (МУС), отозвав подпись под Римским статутом. Об этом заявил в среду министр юстиции и общественной безопасности страны Флавий Дину.

«Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему, вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого. <…> Это предполагает, что в определенный момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению, поскольку отсутствует равноправие в том, что касается применения этого инструмента в разных странах», — цитирует его портал G1 («Же-1»).

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