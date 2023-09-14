Средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, 11 БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Крымом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«14 сентября около 05:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — сказали в ведомстве.