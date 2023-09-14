В Днепре на Украине раздавались взрывы
09:05 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы раздаются в украинском городе Днепр (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщило издание «Общественное».
Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
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