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НОВОСТИ

Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе

09:20 14.09.2023 Источник: Lenta.ru

Российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он указал, что Карабах был зоной ответственности российских подразделений, а после закрытия Лачинского коридора ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась. «Так как проблемы с закрытием Лачинского коридора существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей», — сказал он.

При этом Пашинян отметил, что если бы российские миротворцы не присутствовали в Нагорном Карабахе, то ситуация «вряд ли была бы лучше».

Ранее Пашинян выразил сомнение в том, что Россия способна выполнять роль гаранта безопасности в регионе, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном.  Lenta.Ru

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