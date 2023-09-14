Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе
09:20 14.09.2023 Источник: Lenta.ru
Российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он указал, что Карабах был зоной ответственности российских подразделений, а после закрытия Лачинского коридора ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась. «Так как проблемы с закрытием Лачинского коридора существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей», — сказал он.
При этом Пашинян отметил, что если бы российские миротворцы не присутствовали в Нагорном Карабахе, то ситуация «вряд ли была бы лучше».
Ранее Пашинян выразил сомнение в том, что Россия способна выполнять роль гаранта безопасности в регионе, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном. Lenta.Ru
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