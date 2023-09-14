Попытка ВСУ атаковать безэкипажными катерами корабль ЧФ была отражена

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря, попытка отражена, катера уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны России.

«14 сентября около 05:00 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота „Сергей Котов“ в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля», — сказали в военном ведомстве.