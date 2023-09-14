Отношения РФ и КНДР развиваются благодаря «особому братству» Ким Чен Ына и Путина — ЦТАК
10:05 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Традиционные отношения дружбы между КНДР и РФ развиваются благодаря глубокой дружбе и особому братству между генеральным секретарем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным. Такую уверенность выразило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Традиционные отношения дружбы между КНДР и РФ, укрепляемые веками проверкой истории, поднимаются и развиваются на более высоком уровне как непобедимые товарищеские и стратегические отношения благодаря глубокой дружбе и особому братству между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Путиным», — подчеркивается в сообщении ЦТАК.
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