Отношения РФ и КНДР развиваются благодаря «особому братству» Ким Чен Ына и Путина — ЦТАК

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционные отношения дружбы между КНДР и РФ развиваются благодаря глубокой дружбе и особому братству между генеральным секретарем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным. Такую уверенность выразило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Традиционные отношения дружбы между КНДР и РФ, укрепляемые веками проверкой истории, поднимаются и развиваются на более высоком уровне как непобедимые товарищеские и стратегические отношения благодаря глубокой дружбе и особому братству между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Путиным», — подчеркивается в сообщении ЦТАК.