Над Брянской областью уничтожены четыре БПЛА самолетного типа

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Четыре БПЛА ВСУ самолётного типа уничтожены за ночь над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атаки происходили в 00.10, 00.30, 00.45 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Ранее в МО РФ подтвердили попытку ВСУ атаковать дронами Белгородскую и Брянскую области. До этого о сбитых беспилотных летательных аппаратах заявили главы регионов — Вячеслав Гладков и Александр Богомаз. Говорит Москва