Над Брянской областью уничтожены четыре БПЛА самолетного типа
10:32 14.09.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Четыре БПЛА ВСУ самолётного типа уничтожены за ночь над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атаки происходили в 00.10, 00.30, 00.45 по московскому времени, уточнили в ведомстве.
Ранее в МО РФ подтвердили попытку ВСУ атаковать дронами Белгородскую и Брянскую области. До этого о сбитых беспилотных летательных аппаратах заявили главы регионов — Вячеслав Гладков и Александр Богомаз. Говорит Москва
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