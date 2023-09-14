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НОВОСТИ

Над Брянской областью уничтожены четыре БПЛА самолетного типа

10:32 14.09.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Четыре БПЛА ВСУ самолётного типа уничтожены за ночь над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атаки происходили в 00.10, 00.30, 00.45 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Ранее в МО РФ подтвердили попытку ВСУ атаковать дронами Белгородскую и Брянскую области. До этого о сбитых беспилотных летательных аппаратах заявили главы регионов — Вячеслав Гладков и Александр БогомазГоворит Москва

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