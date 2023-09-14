В Умань прибыла группа полицейских из Израиля для охраны паломников-хасидов

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа израильских полицейских прибыла в Умань для совместной с украинскими коллегами охраны паломников-хасидов на время празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана). Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

«Полиция Израиля прибыла в Умань на время празднования Рош ха-Шана, — сообщила пресс-служба в соцсети. — Израильские полицейские совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов». В полиции отметили, что полицейские вместе обследовали район компактного проживания и паломничества хасидов.

Ранее глава Уманской военной администрации Игорь Миклащук сообщил, что в город прибыло уже 11 тыс. паломников, а всего ожидается приезд до 50 тыс. человек.