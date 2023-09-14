0
0
169
НОВОСТИ

В Умань прибыла группа полицейских из Израиля для охраны паломников-хасидов

11:00 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа израильских полицейских прибыла в Умань для совместной с украинскими коллегами охраны паломников-хасидов на время празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана). Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

«Полиция Израиля прибыла в Умань на время празднования Рош ха-Шана, — сообщила пресс-служба в соцсети. — Израильские полицейские совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов». В полиции отметили, что полицейские вместе обследовали район компактного проживания и паломничества хасидов.

Ранее глава Уманской военной администрации Игорь Миклащук сообщил, что в город прибыло уже 11 тыс. паломников, а всего ожидается приезд до 50 тыс. человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 14.09.2023
В Госдуму внесен проект о запрете увольнять в течение года вдов ветеранов боевых действий
0
32
12:05 14.09.2023
Западу не удается склонить страны глобального Юга к поддержке Украины — WSJ
0
64
12:00 14.09.2023
США изучают методы радиоэлектронной борьбы на Украине для борьбы с РФ и КНР — Defense News
0
71
11:58 14.09.2023
«Роснефть» расширяет сотрудничество с вузами в сфере образования и науки
0
80
11:32 14.09.2023
Уроки сексуального просвещения спровоцировали поджог четырех школ в Бельгии
0
139
11:20 14.09.2023
Зерновой коридор РФ и КНР стабилизирует мировой продовольственный рынок — Global Times
0
143
11:05 14.09.2023
Япония сохранит санкции против РФ, но будет исходить из национальных интересов — глава МИД
0
159
11:03 14.09.2023
Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 22-24 ноября
0
144
10:32 14.09.2023
Над Брянской областью уничтожены четыре БПЛА самолетного типа
0
209
10:20 14.09.2023
Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер от неизлечимой болезни
0
227

Возврат к списку