В Умань прибыла группа полицейских из Израиля для охраны паломников-хасидов
11:00 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа израильских полицейских прибыла в Умань для совместной с украинскими коллегами охраны паломников-хасидов на время празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана). Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.
«Полиция Израиля прибыла в Умань на время празднования Рош ха-Шана, — сообщила пресс-служба в соцсети. — Израильские полицейские совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов». В полиции отметили, что полицейские вместе обследовали район компактного проживания и паломничества хасидов.
Ранее глава Уманской военной администрации Игорь Миклащук сообщил, что в город прибыло уже 11 тыс. паломников, а всего ожидается приезд до 50 тыс. человек.
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