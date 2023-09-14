0
0
162
НОВОСТИ

Япония сохранит санкции против РФ, но будет исходить из национальных интересов — глава МИД

11:05 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония как председатель Группы семи (G7) будет сохранять санкции против России в связи с конфликтом на Украине, однако при выстраивании политики в отношении РФ намерена исходить из своих национальных интересов. Об этом заявила Ёко Камикава, занявшая пост главы МИД Японии в ходе перестановок в правительстве.

«Наша страна как председатель G7 будет продолжать дипломатические усилия [в связи с конфликтом на Украине], такие как введение жестких санкций против России», — сказала она на своей первой пресс-конференции, отметив, что «в то же время Япония и РФ являются соседями». По ее словам, есть вопросы, такие как экономическая деятельность, в том числе рыболовный промысел, и безопасность на море, в отношении которых «необходимо реагировать как соседям». «Что касается этих вопросов, то мы будем реагировать соответствующим образом, исходя из того, что способствует нашим национальным интересам в нашей внешней политике», — добавила Камикава.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 14.09.2023
В Госдуму внесен проект о запрете увольнять в течение года вдов ветеранов боевых действий
0
32
12:05 14.09.2023
Западу не удается склонить страны глобального Юга к поддержке Украины — WSJ
0
64
12:00 14.09.2023
США изучают методы радиоэлектронной борьбы на Украине для борьбы с РФ и КНР — Defense News
0
71
11:58 14.09.2023
«Роснефть» расширяет сотрудничество с вузами в сфере образования и науки
0
80
11:32 14.09.2023
Уроки сексуального просвещения спровоцировали поджог четырех школ в Бельгии
0
139
11:20 14.09.2023
Зерновой коридор РФ и КНР стабилизирует мировой продовольственный рынок — Global Times
0
143
11:03 14.09.2023
Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 22-24 ноября
0
144
11:00 14.09.2023
В Умань прибыла группа полицейских из Израиля для охраны паломников-хасидов
0
166
10:32 14.09.2023
Над Брянской областью уничтожены четыре БПЛА самолетного типа
0
209
10:20 14.09.2023
Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер от неизлечимой болезни
0
227

Возврат к списку