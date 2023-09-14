Япония сохранит санкции против РФ, но будет исходить из национальных интересов — глава МИД

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония как председатель Группы семи (G7) будет сохранять санкции против России в связи с конфликтом на Украине, однако при выстраивании политики в отношении РФ намерена исходить из своих национальных интересов. Об этом заявила Ёко Камикава, занявшая пост главы МИД Японии в ходе перестановок в правительстве.

«Наша страна как председатель G7 будет продолжать дипломатические усилия [в связи с конфликтом на Украине], такие как введение жестких санкций против России», — сказала она на своей первой пресс-конференции, отметив, что «в то же время Япония и РФ являются соседями». По ее словам, есть вопросы, такие как экономическая деятельность, в том числе рыболовный промысел, и безопасность на море, в отношении которых «необходимо реагировать как соседям». «Что касается этих вопросов, то мы будем реагировать соответствующим образом, исходя из того, что способствует нашим национальным интересам в нашей внешней политике», — добавила Камикава.