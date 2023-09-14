Зерновой коридор РФ и КНР стабилизирует мировой продовольственный рынок — Global Times

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зерновой коридор Россия — Китай поможет обеспечить продовольственную безопасность в КНР, что поспособствует стабилизации глобального продовольственного рынка. Такое мнение приводится в редакторской статье, опубликованной в среду вечером китайской газетой Global Times.

Издание подчеркивает, что «строительство нового сухопутного зернового коридора способствует стратегии продовольственной безопасности Китая и стабилизации международного рынка зерна». Тем временем США и другие западные страны, продолжает газета, не оставляют попыток ограничить экспорт зерна из России, что ведет к сокращению поставок продовольствия в глобальном масштабе.

Благодаря поставкам зерна из РФ КНР может снизить свою зависимость от международного рынка, что способствует стабилизации мировых цен на продовольствие и поддержанию баланса спроса и предложения. Поскольку Китай является одним из крупнейших в мире производителей и потребителей зерна, любые изменения в поставках продовольствия окажут прямое влияние на мировой продовольственный рынок. Поэтому зерновой коридор из России в КНР обеспечит уверенность на мировом рынке и поможет развитию мировой экономики, пишет Global Times.