Уроки сексуального просвещения спровоцировали поджог четырех школ в Бельгии
11:32 14.09.2023 Источник: РБК
Бельгийские правоохранительные органы начали расследование четырех поджогов школ после спорного курса о половом воспитании, сообщил AFP прокурор города Шарлеруа Винсент Фиасс, передает TF1 Info.
Во всех четырех учреждениях сотрудники правоохранительных органов обнаружили враждебные надписи, критикующие школьную программу и, в частности, уроки сексуального образования. Фраза «No Evras», которую обнаружили на стенах учебных заведений, означает протест против «l'Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle» (Воспитание об отношениях, привязанности и сексуальности) — двухчасового курса, который проводится для детей 11-12 и 15-16 лет, предназначенного для ответов на вопросы, связанные с интимной сферой. РБК
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