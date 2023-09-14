Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 22-24 ноября
11:03 14.09.2023
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Иллюстрация пресс-службы Сбера
Участников AI Journey ждут презентации и выступления ведущих экспертов в рамках трех тематических треков – наука, бизнес и общество. Слушатели познакомятся с лучшими практиками и кейсами внедрения ИИ в различных отраслях экономики и такими передовыми технологиями, как компьютерное зрение (CV), речевая аналитика (Speech Analytics), графы (Graphs), большие языковые модели (LLM) и генеративный ИИ. На площадке также обсудят вопросы регуляторики и этики, роль ИИ в создании решений на благо общества, устойчивого развития и ESG.
По традиции на мероприятии будут подведены итоги открытого отбора научных статей AI Journey Science и международных онлайн-соревнований по искусственному интеллекту AI Challenge и AIJ Contest.
«Международная конференция AI Journey стала доброй традицией для научного сообщества нашей страны, – напомнил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – В прошлом году с докладами на ней выступили более 150 спикеров из 50 научных и бизнес-организаций, а трансляцию мероприятия посмотрели зрители из 193 стран мира. Искусственный интеллект наделяет человека поистине сверхвозможностями, помогает раскрывать новые таланты, познавать неизведанное и совершать великие открытия. ИИ позволяет нашим разработчикам создавать топовые продукты, конкурентоспособные на мировой арене. Приглашаю всех, кому интересна и важна эта тема, принять участие в AI Journey».
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