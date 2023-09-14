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США изучают методы радиоэлектронной борьбы на Украине для борьбы с РФ и КНР — Defense News

12:00 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США могут использовать методы радиоэлектронной борьбы, которые применяют стороны конфликта на Украине, в потенциальных столкновениях с Россией и Китаем. Об этом сообщило издание Defense News.

По его данным, США наблюдают за противостоянием сторон в области электромагнитных технологий, отвечающих в том числе за связь и наведение оружия. Отмечается, что «Пентагон работает над пополнением арсенала средств по созданию помех и дезинформации, готовясь к возможному конфликту с Китаем или Россией».

«Гибкость, которую демонстрируют стороны конфликта, осуществляя операции в [электромагнитном] диапазоне, поразительна. Обе стороны очень хорошо играют в кошки-мышки», — заявил изданию полковник Джош Козлов, руководитель одного из подразделений ВВС США, занимающегося модернизацией средств радиоэлектронной борьбы.

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