Западу не удается склонить страны глобального Юга к поддержке Украины — WSJ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки США и Европы склонить страны глобального Юга к поддержке Киева не увенчались успехом, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов и чиновников.

«Очевидно, что Запад в целом был удивлен широко распространенным нежеланием стран глобального Юга присоединиться к нему», — заявил изданию бывший сотрудник Минобороны ФРГ, руководитель германского офиса консалтинговой компании Eurasia Group Ян Техау. По его словам, западные чиновники недооценили степень недоверия некоторых государств к США и Европе, а также желание крупных игроков — Бразилии и ЮАР — проводить независимую политику и представлять свои интересы на международной арене.

Как сообщили другие собеседники издания, в последнее время «готовность международного сообщества публично критиковать Россию существенно снизилась». Они также отметили, что многие развивающиеся страны выступили против «требований Украины о взыскании репараций с РФ и создании международного трибунала для преследования российского руководства».